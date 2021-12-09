09 Aralık 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Lazio - Galatasaray maçı canlı anlatım (Lazio - Galatasaray maçı canlı izle)

Lazio -Galatasaray | CANLI
AVRUPA LİGİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio'ya konuk oluyor. Lazio - Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio'ya konuk oluyor. Lazio - Galatasaray maçının CANLI anlatımına aspor.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

LAZIO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 23.00'te başlayan Lazio - Galatasaray maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

LAZIO - GALATASARAY İLK 11'LER

Lazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, Immobile

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Napoli evinde kazandı! Napoli evinde kazandı!
Olympiakos deplasmanda kayıp! Olympiakos deplasmanda kayıp!
Fransa’da kazanan çıkmadı! Fransa'da kazanan çıkmadı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör