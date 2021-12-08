Lazio Galatasaray maçı öncesi Muslera:Sonuna kadar gitmek istiyoruz
Muslera, Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci yapmış olduğu açıklamada, "Şu anda biz lider durumdayız, birinciliği korumak için mücadele edeceğiz. Onlar da birinciliği elde etmek için. İki takımın da bu kupada sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Talih izin verirse bu kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz." dedi.
Muslera, Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İŞTE MUSLERA'NIN SÖZLERİ:
Benim için gerçekten bazı duygular çok hakim olacak. Roma'da çok önemli bir dönem geçirdim. Yarınki maç bizim için çok önemli olacak. Genç bir takımız ama büyük bir emek göstererek buraya kadar geldik. Disiplinimizden taviz vermedik. Hedeflerimiz var. İddialıyız. Cesaretle bu maçı göğüsleyip sahadan en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz.
Burada çok keyifli günler geçirdim. O zamanlar çok gençtim. Benim gelişmemi beklediler. Çok güzel bir ilişkimiz oldu, Lazio'yla önce İtalya Kupası'nı sonra da İtalya Süper Kupası'nı kazandık. Taraftarın desteğini her zaman arkamda hissettim.
İki takım arasında çok da büyük fark görmüyorum. Biz genç bir takımız. Korkusu olmayan bir takımız. Lazio ise daha deneyimli, organize bir takım. Benim görüşüm, ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir durum olacak.
Şu anda biz lider durumdayız, birinciliği korumak için mücadele edeceğiz. Onlar da birinciliği elde etmek için. İki takımın da bu kupada sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Talih izin verirse bu kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz.
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