Fenerbahçe 107-62 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Kadınlar Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe Safiport, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, dev derbide ezeli rakibini 45-sayı farklı 107-62 mağlup edip, 5. galibiyetini aldı.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Galatasaray'ı 107-62 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar ise 4. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, ikinci dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Boyalı alandan skor üreten Galatasaray'a McBride'ın dış atışlardan üst üste bulduğu 3 basketle yanıt veren sarı-lacivertli takım, 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 21-9. Kalan bölümde pota altından kaydettiği basketlerle farkı açan Fenerbahçe, ilk periyodu 27-11 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 5 isabet kaydeden Fenerbahçe Safiport, soyunma odasına 52-25 üstün gitti.
Üçüncü periyotta da hız kesmeyen Fenerbahçe, savunmada ve hücumda etkili istediklerini yapmayan Galatasaray karşısında bitime 1 dakika 5 saniye kala farkı 40 sayıya kadar çıkardı: 80-40. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 82-43 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte skor üstünlüğünün getirdiği avantajla rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Safiport, karşılaşmadan 107-62 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Olcay Çakır Turgut, ikinci periyotta elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemedi. Olcay, 13. dakikada Davis ile girdiği ikili mücadelenin ardından acı içinde yerde kaldı. Milli basketbolcu, sağlık görevlileri eşliğinde soyunma odasına götürüldü. Burada tedavisi yapılan Olcay Çakır Turgut, maçın kalan bölümünü kenardan takip etti.
SKOR DAĞILIMI
1. PERİYOT: Fenerbahçe 27-11 Galatasaray
2. PERİYOT: Fenerbahçe 52-25 Galatasaray
3. PERİYOT: Fenerbahçe 82-43 Galatasaray
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 107-62 Galatasaray
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi