Fatih Terim Lazio - Galatasaray maçı öncesi sağlık durumu hakkında bilgi verdi! "Operasyon..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacakları Lazio maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca son günlerde gündem olan sağlık sıkıntısı hakkında konuştu. Terim, "Pazartesi günü başlayan ağrılarım, mide ve bağırsak sistemimdeki ağrı şikayetlerim, daha sonra bir rahatsızlığa dönüştü. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. İlk anda kimseyi telaşlandırmak istemedim. Herhangi bir paylaşım yapmayı erken gördüm. Daha sonra bazı operasyon ihtimalleri masaya konunca tekrar konuştuk." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilermizden Galatasaray, E Grubu'ndaki 6. ve son maçında Lazio'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, salı günü mide bağırsak sisteminde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve çarşamba günü kafileden ayrı olarak İtalya'ya gitmişti.
Düzenlediği basın toplantısında sağlık durumuyla ilgili de konuşan tecrübeli teknik adam, "Pazartesi günü başlayan ağrılarım, mide ve bağırsak sistemimdeki ağrı şikayetlerim, daha sonra bir rahatsızlığa dönüştü. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kaldım. İlk anda kimseyi telaşlandırmak istemedim. Herhangi bir paylaşım yapmayı erken gördüm. Daha sonra bazı operasyon ihtimalleri masaya konunca tekrar konuştuk. İhtimallerin maçtan sonraya; daha doğrusu doktorlarımızdan gerekli izni alarak pazartesi günü antrenmana gittim, bugün de takımımla oldum, bundan dolayı çok mutluyum.Operasyon, döndükten sonra ihtimallerden bir tanesi… Çok şükür, iyiyim. Onlarla pazarlık edilmez ama sağ olsunlar bana izin verdiler. Allah'a şükür iyiyim." ifadelerini kullandı.
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