Lazio Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim: Gecenin maçı olacak

Muslera, Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Uruguaylı kaleci yapmış olduğu açıklamada, "Şu anda biz lider durumdayız, birinciliği korumak için mücadele edeceğiz. Onlar da birinciliği elde etmek için. İki takımın da bu kupada sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Talih izin verirse bu kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz." dedi.