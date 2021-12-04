GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası!

Önceki gün Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun ismi bir kez daha transfer iddiasıyla anılıyor. Takvim'in haberine göre; Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras isimli gazeteci, milli futbolcuyla Lyon ve Marsilya'nın çok yakından ilgilendiğini söyledi. Gras, "Kerem, Fransa'da iki büyük takımın transferi için uğraştığı özel bir futbolcu. Lyon ve Marsilya onu kadrosuna katmak istiyor. Kerem'in bonservisi 30 milyon Euro'ya kadar çıkarabilir. Lyon-Marsilya rekabetinde her şey olabilir" ifadesini kullandı. Kerem'in yeni sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.

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