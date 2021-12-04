04 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu için bomba transfer iddiası!

Kerem için bomba transfer iddiası!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon hem A Milli Futbol Takımı hem de Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu için gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransız gazeteci Maxime Gras, Lyon ve Marsilya'nın yıldız futbolcuyla ilgilendiğini ve Kerem'in bonservisinin 30 milyon Euro'ya kadar çıkarılabileceğini söyledi. (GS spor haberi)

Önceki gün Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun ismi bir kez daha transfer iddiasıyla anılıyor. Takvim'in haberine göre; Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras isimli gazeteci, milli futbolcuyla Lyon ve Marsilya'nın çok yakından ilgilendiğini söyledi. Gras, "Kerem, Fransa'da iki büyük takımın transferi için uğraştığı özel bir futbolcu. Lyon ve Marsilya onu kadrosuna katmak istiyor. Kerem'in bonservisi 30 milyon Euro'ya kadar çıkarabilir. Lyon-Marsilya rekabetinde her şey olabilir" ifadesini kullandı. Kerem'in yeni sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.

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