GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'da gündem Diego Costa! Fatih Terim'in kararı...

Süper Lig'de bu sezon lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalan Galatasaray'da, bu başarısızlığın faturası hücum oyuncularına kesildi. Sarı kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrilirken, yıldız isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak sezon başında da ismi geçen Diego Costa'nın adı yeniden Aslan'la anılmaya başlandı. İşte detaylar...

Atletico MG, Brezilya Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı… Hulk harikalar yaratırken bir dönem Galatasaray ile sıkça anılan Diego Costa onun gölgesinde kaldı. Şampiyonluk kutlamaları sonrasında 33 yaşındaki golcü takımdan ayrılacağını söyledi. Brezilya kaynaklı bazı isimler aralarında Türk takımlarının da bulunduğu ekiplerle Costa ismini bir araya getirdi.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray da bu takımlar arasında yer aldı. Sarıkırmızılı ekibin bonservis ödemeyeceği için Costa'yı alabileceği belirtilirken şimdi gözler Fatih Terim'e çevrildi. Gençlere yatırım kararı alan tecrübeli hocanın Costa'ya sıcak bakmayabileceği belirtiliyor. Diego Costa, Atletico MG'de 15 maçta 4 gol attı. Sadece 1 maçta 90 dakika forma giydi.

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