04 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray'ın Altay maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezon ligde beklenen performansı gösteremeyen Galatasaray, 15. haftada Altay ile karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılar, sahasında bu maçı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Öte yandan Altay ise 7 haftaya çıkan galibiyet hasretine son vermek istiyor. İşte Galatasaray - Altay maçı muhtemel 11'leri...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray’ın Altay maçı muhtemel 11’i
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.12.2021

Avrupa Ligi'nde fırtınalar koparan Galatasaray, Süper Lig'de kasım ayını hüsranla geçirdi. Ligde son galibiyetini 31 Ekim'de Gaziantep FK'ya karşı 2-0'la alan Cimbom, ardından Karagümrük (1-1), F.Bahçe (1-2) ve Yeni Malatya'yı (0-0) deviremedi. Sarı- kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bugün NEF Stadyumu'nda Altay'ı konuk edecek Aslan, maçı kazanarak hem moral depolamak hem de çıkışa geçmek istiyor. İzmir ekibi ise 7 haftadır galibiyet sevinci yaşayamıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray’ın Altay maçı muhtemel 11’i

18 YIL SONRA KARŞILAŞIYOR

İki takım ligde 18 yıl sonra karşılaşıyor. İki takım 11 Nisan 2003'te rakip olurken, sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5-0 kazanmıştı. Cimbom'da maç öncesi sakatlığı bulunan Sacha Boey ile koronavirüse yakalanan Cicaldau forma giyemeyecek. Arda Turan'ın kadroda yer alabileceği konuşuluyor. Teknik Direktör Fatih Terim de cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Terim'in yerine yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray’ın Altay maçı muhtemel 11’i

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, FEGHOULI, KEREM, MOHAMED

ALTAY: LIS, CEBRAIL, İBRAHİM, MURAT, NADERI, POKO, AKA, KAPPEL, RODRIGUEZ, PINARES BAMBA

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray’ın Altay maçı muhtemel 11’i

ASLAN 48-14 ÜSTÜN

Galatasaray ile Altay, 83. kez karşılaşıyor. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı. Cimbom son yenilgisini 2000'de almıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray’ın Altay maçı muhtemel 11’i

CICALDAU YERİNE MORUTAN

Sarı-kırmızılılar Altay karşılaşmasında as kadrosuna dönüyor. Marsilya maçı kadrosunu Yeni Malatyaspor deplasmanında değiştiren teknik direktör Fatih Terim, takımı gol yollarında etkisiz kalınca mücadele 0-0 sona ermişti. Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı, 2 farklı isim dışında yeniden 4-2 kazanılan Marsilya maçı kadrosuna dönüş yapacak. Koronavirüse yakalanan Alexandru Cicaldau yerine vatandaşı Olimpiu Morutan ve Mbaye Diagne yerine ise Mostafa Mohamed forma giyecek. Diğer 9 futbolcunun ise değişmesi beklenmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray’ın Altay maçı muhtemel 11’i

Aslan, rakibine İstanbul'da ciddi üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılan 41 lig maçında Galatasaray 25, Altay 6 galibiyet alırken, 10 karşılaşma ise berabere bitti. Ev sahibi takımın attığı 77 gole karşılık konuk takım 27 kez ağları sarstı. Galatasaray, rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçın tamamını kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 28 gol atarken, siyah-beyazlılar 7 gol atabildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray’ın Altay maçı muhtemel 11’i

DEVLERİN KAPIŞMASI

Türk futbol tarihine geçen Fatih Terim ile Mustafa Denizli, 7. kez bir Süper Lig'de rakip oluyor. Daha önce 6 maçtan Mustafa Denizli 3, Fatih Terim ise 1 galibiyet aldı. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki teknik adam en son 2018-19'da karşılaştı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Denizli'nin takımları 13 gol atarken, Terim'in öğrencileri 10 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray’ın Altay maçı muhtemel 11’i

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Orta saha oyuncuları Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu ile beraber stoper Victor Nelsson bu akşam Altay karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Aslan'da iki yerli futbolcunun ceza alması halinde gelecek hafta oyun planının da değişmesi gündeme gelebilecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Necati Ateş’ten maç önü sözleri! Daha iyi olacağız Necati Ateş'ten maç önü sözleri! "Daha iyi olacağız"
Galatasaray - Altay | İlk 11’ler belli oldu Galatasaray - Altay | İlk 11'ler belli oldu
Cimbom hedefi belirledi! Terim’in olmadığı maçlarda... Cimbom hedefi belirledi! Terim'in olmadığı maçlarda...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör