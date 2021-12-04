GALATASARAY HABERLERİ - Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray’ın Altay maçı muhtemel 11’i

DEVLERİN KAPIŞMASI



Türk futbol tarihine geçen Fatih Terim ile Mustafa Denizli, 7. kez bir Süper Lig'de rakip oluyor. Daha önce 6 maçtan Mustafa Denizli 3, Fatih Terim ise 1 galibiyet aldı. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki teknik adam en son 2018-19'da karşılaştı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Denizli'nin takımları 13 gol atarken, Terim'in öğrencileri 10 kez fileleri havalandırdı.



