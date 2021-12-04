GALATASARAY HABERLERİ - Aslan çıkış peşinde! İşte Galatasaray'ın Altay maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezon ligde beklenen performansı gösteremeyen Galatasaray, 15. haftada Altay ile karşı karşıya gelecek. Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılar, sahasında bu maçı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Öte yandan Altay ise 7 haftaya çıkan galibiyet hasretine son vermek istiyor. İşte Galatasaray - Altay maçı muhtemel 11'leri...
Avrupa Ligi'nde fırtınalar koparan Galatasaray, Süper Lig'de kasım ayını hüsranla geçirdi. Ligde son galibiyetini 31 Ekim'de Gaziantep FK'ya karşı 2-0'la alan Cimbom, ardından Karagümrük (1-1), F.Bahçe (1-2) ve Yeni Malatya'yı (0-0) deviremedi. Sarı- kırmızılılar, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bugün NEF Stadyumu'nda Altay'ı konuk edecek Aslan, maçı kazanarak hem moral depolamak hem de çıkışa geçmek istiyor. İzmir ekibi ise 7 haftadır galibiyet sevinci yaşayamıyor.
18 YIL SONRA KARŞILAŞIYOR
İki takım ligde 18 yıl sonra karşılaşıyor. İki takım 11 Nisan 2003'te rakip olurken, sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5-0 kazanmıştı. Cimbom'da maç öncesi sakatlığı bulunan Sacha Boey ile koronavirüse yakalanan Cicaldau forma giyemeyecek. Arda Turan'ın kadroda yer alabileceği konuşuluyor. Teknik Direktör Fatih Terim de cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak. Terim'in yerine yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş olacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, FEGHOULI, KEREM, MOHAMED
ALTAY: LIS, CEBRAIL, İBRAHİM, MURAT, NADERI, POKO, AKA, KAPPEL, RODRIGUEZ, PINARES BAMBA
ASLAN 48-14 ÜSTÜN
Galatasaray ile Altay, 83. kez karşılaşıyor. İki takım arasında 11 Ekim 1959'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde İnönü Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla başlayan rekabette geride kalan 82 randevuda, sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 14 galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 141 gole karşılık Altay 56 kez fileleri havalandırdı. Cimbom son yenilgisini 2000'de almıştı.
CICALDAU YERİNE MORUTAN
Sarı-kırmızılılar Altay karşılaşmasında as kadrosuna dönüyor. Marsilya maçı kadrosunu Yeni Malatyaspor deplasmanında değiştiren teknik direktör Fatih Terim, takımı gol yollarında etkisiz kalınca mücadele 0-0 sona ermişti. Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcı, 2 farklı isim dışında yeniden 4-2 kazanılan Marsilya maçı kadrosuna dönüş yapacak. Koronavirüse yakalanan Alexandru Cicaldau yerine vatandaşı Olimpiu Morutan ve Mbaye Diagne yerine ise Mostafa Mohamed forma giyecek. Diğer 9 futbolcunun ise değişmesi beklenmiyor.
Aslan, rakibine İstanbul'da ciddi üstünlük sağladı. Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde yapılan 41 lig maçında Galatasaray 25, Altay 6 galibiyet alırken, 10 karşılaşma ise berabere bitti. Ev sahibi takımın attığı 77 gole karşılık konuk takım 27 kez ağları sarstı. Galatasaray, rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçın tamamını kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 28 gol atarken, siyah-beyazlılar 7 gol atabildi.
DEVLERİN KAPIŞMASI
Türk futbol tarihine geçen Fatih Terim ile Mustafa Denizli, 7. kez bir Süper Lig'de rakip oluyor. Daha önce 6 maçtan Mustafa Denizli 3, Fatih Terim ise 1 galibiyet aldı. 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki teknik adam en son 2018-19'da karşılaştı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Denizli'nin takımları 13 gol atarken, Terim'in öğrencileri 10 kez fileleri havalandırdı.
3 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Orta saha oyuncuları Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu ile beraber stoper Victor Nelsson bu akşam Altay karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Aslan'da iki yerli futbolcunun ceza alması halinde gelecek hafta oyun planının da değişmesi gündeme gelebilecek.
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