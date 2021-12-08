GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Lazio maçı öncesi hakem eleştirisi! "Dünyanın hiçbir yerinde..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim açıklamalarında Süper Lig hakemlerine eleştirilerde bulundu. Deneyimli teknik adam, "Dünyanın hiçbir yerinde, oyunun en büyük aktörlerinden biri olan teknik direktörlere bu kadar kolay ve uzun ceza verilmez. Bu kadar ağır men cezaları çıkmıyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Terim açıklamalarında Süper Lig hakemlerine eleştirilerde bulundu.
İşte Terim'in o açıklamaları;
"Dünyanın hiçbir yerinde, oyunun en büyük aktörlerinden biri olan teknik direktörlere bu kadar kolay ve uzun ceza verilmez. Bu kadar ağır men cezaları çıkmıyor. Uluslararası bir platformda olduğumuzda daha değişik oluyor. İngiltere'deki büyük maçlarda hocalar arasında olan resmen kavgalar var, araya girenler var… Kimsenin ceza aldığını görmüyoruz. Kimse ceza vermek için yaklaşmıyor. Onlar bizde olsalardı, ikisi de 5-6 maçtan aşağı almazlardı. Derbi oynuyorsunuz, diyelim ki rakip sahadasınız, 50 bin kişinin içinde çıkıp seyredeceksiniz. Yoksa 4 maç ceza yersiniz. Saçma sapan bir madde. Ben orada böyle cezalar görmüyorum. Şöyle bir yanlış anlaşıma çıkmamalı, biz kimsenin tolerans görmesini istemiyoruz. Bir olayın sonucuna bakarken, o olayın oralara neden geldiğini de iyi bilmek lazım. Ben, en son alkıştan atıldım. Önce çizgiye bastım, sonra alkıştan atıldım. Ben, hayatım boyunca yaşadığım hiçbir şeyi kimseden gizli yaşamadım. Son 50 senedir, milyonların gözü önünde yaşıyorum. Hiç gizli saklı bir şeyim yok. Bir şey yaptıktan sonra da yaptım diyorum. Bunu görmeyin demiyorum. Karagümrük maçında bana ceza veren temsilciyi, Hatayspor maçına gönderiyorsunuz, sonra Fenerbahçe maçına gönderiyorsunuz. Refik Emre diye biri. Sormak lazım, başka kimse yok mu? Yaşar Kemal, Ümit Öztürk, Bahattin Şimşek. Son 3 maç. Kimseye böyle trio gelmiş midir? Biz artık şaşırdık. Her dakika bize bir kural anlatıyor. Dirseğe kadar olursa bilmem ne, aşağıya gelirse bilmem ne. Bu VAR, hataları azaltın diye. En kolayı, ben yapmadım, yanlış anlaşıldım demek. Biz böyle de demiyoruz. Ben bunu yapamam zaten. Hepsinin bedelini öderim, ödüyorum da. Ancak hiçbir şeyi unutmam. Hiçbirini de unutmam. Bakın, ben Marsilya maçından sonra maçın hakemi için ne dedim? Müthiş bir hakem iletişimi, yönetimi dedim. Yeri gelince herkese söylüyoruz. Onların, sizin görüşlerinizi dinleyip, size değer vermesi önemli. Önemli olan bu. Yoksa herkes hata yapıyor. Biz de hata yapıyoruz. Orada sıkıntı yok" dedi.
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