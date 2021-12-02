GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in aklı Trezeguet'te! Aston Villa...
Galatasaray'ın devre arası planları doğrultusunda bir kanat oyuncusu daha kadroya katmak istemesinin ardından Fatih Terim'in aklındaki ismin bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen ve Diagne ile aynı takımda olduğu dönemde oldukça iyi işlere imza atan Trezeguet olduğu iddia edildi. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)
Devre arasında kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ın gündemine tanıdık bir isim girdi. Takvim'in derlediği habere göre Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in eski gözdesi Mahmoud Trezeguet için harekete geçti. Aston Villa formasını giyen Mısırlı futbolcunun kulübü tarafından gözden çıkarıldığı, bunun üzerine menajerinin Sarı-Kırmızılılar ile görüştüğü öğrenildi.
GERRARD'IN PLANLARINDA YOK
Uzun süren sakatlığını atlatan ve ekim ayı ortasında idmanlara başlayan Trezeguet'nin de Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı belirtiliyor. İngiliz basını, Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard'ın planlarında Mısırlı futbolcunun bulunmadığını ve devre arasında ayrılık yaşanacağını belirtti. Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Trezeguet'nin fiyatının 4-5 milyon Euro seviyelerine kadar indiği belirtiliyor.
KASIMPAŞA'DA YILDIZLAŞTI
Fatih Terim'in yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktığı ve "Eğer sağlamsa alalım" ifadesini kullandığı belirtiliyor. 2017-2019 arasında Kasımpaşa formasıyla 71 maça çıkan 27 yaşındaki Trezeguet 25 gol atarken 17 de asist yapmıştı.
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