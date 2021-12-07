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GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim şoku! Hastaneye kaldırıldı...

G.Saray’da Fatih Terim şoku! Hastaneye kaldırıldı...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynanacak mücadele öncesi Fatih Terim şoku yaşanıyor. Tecrübeli hoca, bel fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı.

A Spor'un haberine göre; 68 yaşındaki teknik adam bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Tecrübeli teknik adamın kontrol amaçlı hastanede olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılılar, perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.

Terim hastaneye kaldırıldı!

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