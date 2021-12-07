Galatasaray'da Fatih Terim şoku! Hastaneye kaldırıldı...

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynanacak mücadele öncesi Fatih Terim şoku yaşanıyor. Tecrübeli hoca, bel fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı.



A Spor'un haberine göre; 68 yaşındaki teknik adam bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.



Tecrübeli teknik adamın kontrol amaçlı hastanede olduğu bildirildi.



Sarı-kırmızılılar, perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.

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