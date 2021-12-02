03 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Hicham Boudaoui atağı! Görüşmeler başlıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da gündem orta saha transferi... Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de genç ve potansiyelli isimlere yönelecek olan sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Nice'de forma giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan Hicham Boudaoui atağı! Görüşmeler başlıyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.12.2021

Devre arasında orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray gündemine Fransa'dan sürpriz bir isim aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan Hicham Boudaoui atağı! Görüşmeler başlıyor

Ajansspor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Nice'de forma giyen Hicham Boudaoui için harekete geçti. Boudaoui ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray önümüzdeki günlerde oyuncu için kulübü Nice ile resmi görüşmelere başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan Hicham Boudaoui atağı! Görüşmeler başlıyor

HICHAM BOUDAOUI KİMDİR?

23 Eylül 1999 tarihinde Cezayir'in Bechar kentinde dünyaya gelen Hicham Boudaoui, futbola ülkesinin Paradou takımında başladı. Ocak 2018'de aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Boudaoui, 2019/2020 sezonu başında 4 milyon Euro karşılığında Nice'e transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan Hicham Boudaoui atağı! Görüşmeler başlıyor

Bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nın formasını da 10 kez terletti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan Hicham Boudaoui atağı! Görüşmeler başlıyor

Asıl mevkisi merkez orta saha olan ve 10 numara ile orta sahanın sağında da oynayabilen Cezayirli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Hicham Boudaoui'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’a Covid-19 şoku! Bir futbolcu pozitif çıktı Cimbom'a Covid-19 şoku! Bir futbolcu pozitif çıktı
Tahkim Kurulu’ndan Fatih Terim kararı! Tahkim Kurulu'ndan Fatih Terim kararı!
F.Bahçe ve G.Saray’dan anlamlı maç! F.Bahçe ve G.Saray'dan anlamlı maç!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör