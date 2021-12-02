GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Hicham Boudaoui atağı! Görüşmeler başlıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray'da gündem orta saha transferi... Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de genç ve potansiyelli isimlere yönelecek olan sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Nice'de forma giyen Cezayirli orta saha oyuncusu Hicham Boudaoui'yi gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Devre arasında orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan Galatasaray gündemine Fransa'dan sürpriz bir isim aldı.
Ajansspor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Nice'de forma giyen Hicham Boudaoui için harekete geçti. Boudaoui ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray önümüzdeki günlerde oyuncu için kulübü Nice ile resmi görüşmelere başlayacak.
HICHAM BOUDAOUI KİMDİR?
23 Eylül 1999 tarihinde Cezayir'in Bechar kentinde dünyaya gelen Hicham Boudaoui, futbola ülkesinin Paradou takımında başladı. Ocak 2018'de aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Boudaoui, 2019/2020 sezonu başında 4 milyon Euro karşılığında Nice'e transfer oldu.
Bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nın formasını da 10 kez terletti.
Asıl mevkisi merkez orta saha olan ve 10 numara ile orta sahanın sağında da oynayabilen Cezayirli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Hicham Boudaoui'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
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