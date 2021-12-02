GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’dan Hicham Boudaoui atağı! Görüşmeler başlıyor

Asıl mevkisi merkez orta saha olan ve 10 numara ile orta sahanın sağında da oynayabilen Cezayirli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Hicham Boudaoui'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

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