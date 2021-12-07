GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Aaron Boupendza bombası!
Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan Galatasaray'da, transfer çalışmalar hız kazandı. Sarı kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Katar basını, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran Aaron Boupendza'nın Al Arabi takımında mutsuz olduğunu ve Galatasaray'ın kiralama teklifi yaptığını öne sürdü. Gabonlu forvetin de Türkiye'ye dönmek istediği kaydedildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de zirvenin çok gerisinde kalan Galatasaray özellikle gol yollarında büyük bir problem yaşıyor. Devre arasında forvet transferini gündemine alan Sarı-Kırmızılılar için flaş bir iddia geldi. Takvim'in derlediği habere göre; Katar basını, geçen sezon Hatayspor'da gol krallığı yaşayan ve ardından Al Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza'nın Galatasaray'ın gündeminde olduğunu belirtti.
9 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
Gabonlu forvetin Katar'da aradığı ortamı bulamadığı, Sarı-Kırmızılılar'ın kiralama formülünü masaya yatırdığı ifade edildi. 4 milyon 250 bin Euro karşılığında sezon başında Al Arabi'ye transfer olan Boupendza 9 maçta 3 gol atabildi. Geçtiğimiz sezon 22 gollük performansıyla Süper Lig'e damgasını vuran 25 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.
OCAK'TA DA İSTEMİŞLERDİ
Galatasaray ocak ayında da Boupendza'nın transferini gündemine almış ancak yüksek maliyet nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Al Arabi kulübünün kiralama formülüne nasıl yaklaşacağı büyük bir merakla bekleniyor.
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