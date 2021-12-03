03 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sarı kırmızılılar aradığı orta sahayı Fransa'da buldu! Hedefte Hicham Boudaoui var

Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da, gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in talimalatları doğrultusunda ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir orta saha katmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı ismi ise Fransa'da buldu. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sarı kırmızılılar aradığı orta sahayı Fransa’da buldu! Hedefte Hicham Boudaoui var
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Galatasaray devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesindeki yeni hedefi Fransa'dan… Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray, Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Hicham Boudaoui için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sarı kırmızılılar aradığı orta sahayı Fransa’da buldu! Hedefte Hicham Boudaoui var

4 MİLYON EURO VERDİLER

Takvim'in haberine göre; Boudaoui ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray önümüzdeki günlerde oyuncu için kulübü Nice ile resmi görüşmelere başlayacak. Bu sezon Fransız ekibinde 10 maçta görev alan 22 yaşındaki Cezayirli orta saha 2 gol, 1 de asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sarı kırmızılılar aradığı orta sahayı Fransa’da buldu! Hedefte Hicham Boudaoui var

Boudaoui, 2019 yılında Paradou'dan Nice'e 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sarı kırmızılılar aradığı orta sahayı Fransa’da buldu! Hedefte Hicham Boudaoui var

10 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yetenekli futbolcu, 10 kez de Cezayir Milli Takım formasını giydi. Bu transfer konusunda Sofiane Feghouli'nin de aracılık yaptığı öğrenildi.

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