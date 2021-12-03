GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sarı kırmızılılar aradığı orta sahayı Fransa’da buldu! Hedefte Hicham Boudaoui var

10 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yetenekli futbolcu, 10 kez de Cezayir Milli Takım formasını giydi. Bu transfer konusunda Sofiane Feghouli'nin de aracılık yaptığı öğrenildi.

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