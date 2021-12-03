GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sarı kırmızılılar aradığı orta sahayı Fransa'da buldu! Hedefte Hicham Boudaoui var
Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da, gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in talimalatları doğrultusunda ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir orta saha katmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı ismi ise Fransa'da buldu. İşte ayrıntılar...
Galatasaray devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesindeki yeni hedefi Fransa'dan… Ocak ayında orta sahaya takviye yapmak için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray, Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen Hicham Boudaoui için harekete geçti.
4 MİLYON EURO VERDİLER
Takvim'in haberine göre; Boudaoui ile ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray önümüzdeki günlerde oyuncu için kulübü Nice ile resmi görüşmelere başlayacak. Bu sezon Fransız ekibinde 10 maçta görev alan 22 yaşındaki Cezayirli orta saha 2 gol, 1 de asist üretti.
10 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yetenekli futbolcu, 10 kez de Cezayir Milli Takım formasını giydi. Bu transfer konusunda Sofiane Feghouli'nin de aracılık yaptığı öğrenildi.
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