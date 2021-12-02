Fenerbahçe ve Galatasaray Kadın Futbol Takımları'ndan anlamlı maç! Tarih resmen belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray oldukça anlamlı bir projeye imza attı. İki dev kulübün kadın futbol takımları, 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla Nef Stadyumu'nda bir dostluk maçı oynayacak. Mücadelenin tarihi ise belli oldu. İşte ayrıntılar...

Ülkemizin 2 dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, anlamlı bir projeye imza attı. İki kulübün kadın futbol takımlarının 'Kadına Şiddete Hayır' sloganıyla bir dostluk maçı oynayacağı açıklandı.

İŞTE YAPILAN O AÇIKLAMALAR

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