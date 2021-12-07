GALATASARAY HABERİ: Yunan basını transferi duyurdu! İşte Onyekuru’nun dönme şartı...

Onyekuru ve Fatih Terim'in arasının çok iyi olduğu, bu sebeple yıldız ismin tercihinin de sarı-kırmızılılardan yana olabileceği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği ancak kiralık verilmesi halinde transferin gündeme gelebileceği de gelen bilgiler arasında...



