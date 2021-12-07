GALATASARAY HABERİ: Yunan basını transferi duyurdu! İşte Onyekuru'nun dönme şartı...
Galatasaray'da özellikle ofansif anlamda yaşanan sıkıntı sebebiyle bir kanat oyuncusu daha kadroya katmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme Olympiakos'ta beklentilerin altında kalan Henry Onyekuru geldi. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcuyu kadroya katmak için kiralama dışında başka bir teklifte bulunulmayacağı öğrenildi. (GS spor haberleri)
Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi görünüyor. Üç kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların sevgilisini haline gelen 24 yaşındaki futbolcu, yeniden eski takımıyla anılmaya başladı.
Yunan basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Haberde, Onyekuru'nun Olympiakos Başkanı Marinakis tarafından yüksek bonservis bedeliyle transfer edildiği ancak ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yarattığı bilgisine yer verildi.
FATİH TERİM İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYOR
Haberde, Henry Onyekuru'nun daha önce Beşiktaş'ın gündemine geldiği de hatırlatılırken "Galatasaray, her zaman oyuncunun kariyerinde farklı bir meydan okuma oldu. Devre arasında, Galatasaray'a transferi sürpriz olmaz" yorumu yapıldı.
Onyekuru ve Fatih Terim'in arasının çok iyi olduğu, bu sebeple yıldız ismin tercihinin de sarı-kırmızılılardan yana olabileceği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın herhangi bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği ancak kiralık verilmesi halinde transferin gündeme gelebileceği de gelen bilgiler arasında...
ASLAN YÜREKLİ
Gittiği takımlarda etkili olamayan ancak Galatasaray formasını sırtına geçirdiğinde içinden aslan çıkan Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 71 maçta 22 gol atarken, 12 de asist yaptı. Monaco, Anderlecht ve Olympiakos'da sergilediği performanslar bu rakamların yanına bile yaklaşmadı.
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