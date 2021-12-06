GALATASARAY HABERLERİ: Gündem sadece maç değil! İtalya’da büyük transfer zirvesi

Galatasaray, önümüzdeki perşembe akşamı Lazio ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Roma'da sürpriz bir buluşma olacak. Takımla beraber İtalya'ya gidecek olan Başkan Burak Elmas, Lazio yönetiminin Galatasaraylı yöneticiler için düzenleyeceği yemeğe katılacak. Lazio'dan yapılan açıklamada; yemeğe Başkan Claudio Lotito ve yöneticilerin de yer alacağı bildirildi. İki kulübün yetkilileri bu toplantıda ileriye dönük işbirliği ile ilgili görüşmeler yapacak.



