06 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Gündem sadece maç değil! İtalya'da büyük transfer zirvesi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio'ya konuk olacak. Her türlü puan ve puanlar alınması durumunda sarı-kırmızılı takım, grubu lider olarak tamamlayacak. İtalyan ekibi maçı kazanması halinde ise 1. sıraya yükselecek. Fakat iki kulübün tek gündemi maç değil... Lazio, 2 futbolcu için G.Saray'la görüşmek isterken; G.Saray ise rakibinin 1 futbolcusuyla ilgileniyor. İşte o isimler ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Gündem sadece maç değil! İtalya’da büyük transfer zirvesi
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.12.2021

Galatasaray, önümüzdeki perşembe akşamı Lazio ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Roma'da sürpriz bir buluşma olacak. Takımla beraber İtalya'ya gidecek olan Başkan Burak Elmas, Lazio yönetiminin Galatasaraylı yöneticiler için düzenleyeceği yemeğe katılacak. Lazio'dan yapılan açıklamada; yemeğe Başkan Claudio Lotito ve yöneticilerin de yer alacağı bildirildi. İki kulübün yetkilileri bu toplantıda ileriye dönük işbirliği ile ilgili görüşmeler yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Gündem sadece maç değil! İtalya’da büyük transfer zirvesi

GELECEK PLANLAMASI

Yemeğe Galatasaray adına Elmas'ın yanı sıra Rezan Epözdemir de katılması bekleniyor. İki tarafın geleceğe yönelik çalışmaları kapsamında transfer konusunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; Lazio; Marcao ve Kerem, Galatasaray ise Lazio'dan Muriç'le ilgileniyor. Toplantıda bu oyuncuların durumları masaya yatırılacak ve şartları konuşulacak. Ayrıca yine maçtan bir gün önce Sarri'nin de ofisinde Terim'in konuk edeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Gündem sadece maç değil! İtalya’da büyük transfer zirvesi

Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray, bu sezon yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu ile de yeniden anlaştı ve oyuncunun mali şartlarını düzeltti. Daha önce değerini bulan oyuncuyu satabileceklerini belirten Başkan Burak Elmas, Lazio'nun teklifini dinleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Gündem sadece maç değil! İtalya’da büyük transfer zirvesi

Fenerbahçe'ye gitmeden önce Muriç'i çok isteyen sarı-kırmızılı ekip bu arzusundan vazgeçmiş değil. İtalya'da mutlu olmayan Kosovalı golcü için Galatasaray defteri yeniden açılacak gibi görünüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim kimi seçecek? Kerem ile oynayacak santraforun... Terim kimi seçecek? "Kerem ile oynayacak santraforun..."
Taraftarlardan Burak Elmas’a TFF tepkisi! Taraftarlardan Burak Elmas'a TFF tepkisi!
Terim’den forvet kararı! Lazio maçında... Terim'den forvet kararı! Lazio maçında...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör