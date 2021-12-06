Ali Akman büyük hayalini açıkladı! Galatasaray detayı...

Daha önce yaptığı açıklamada hedefinin 15 gol atmak olduğunu söyleyen ve daha şimdiden 5 gole ulaşan genç futbolcu verdiği röportajda gol atamadığı formsuz dönemi için "Futbolda işler böyle yürüyor. Her zaman üst düzey performans gösteremezsiniz. O anlarda olabildiğince çabuk kendinle savaşmalısın ve ben bunu yaptım. Antrenmanlarda çok çalışarak. Antrenörün bana bir şans daha vereceğini biliyordum" dedi.