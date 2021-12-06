06 Aralık 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Ali Akman büyük hayalini açıkladı! Galatasaray detayı...

Bundesliga ekiplerinden Frankfurt'a imza atan ve sezonu Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de geçiren Ali Akman, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon 15 maçta 5 gollük katkı veren 19 yaşındaki santrfor, hayalinin kuzenleriyle aynı takımda oynamak olduğunu söyledi. Genç oyuncunun kuzenlerinin ise Galatasaray'da oynaması dikkat çekti. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Ali Akman büyük hayalini açıkladı! Galatasaray detayı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Daha önce yaptığı açıklamada hedefinin 15 gol atmak olduğunu söyleyen ve daha şimdiden 5 gole ulaşan genç futbolcu verdiği röportajda gol atamadığı formsuz dönemi için "Futbolda işler böyle yürüyor. Her zaman üst düzey performans gösteremezsiniz. O anlarda olabildiğince çabuk kendinle savaşmalısın ve ben bunu yaptım. Antrenmanlarda çok çalışarak. Antrenörün bana bir şans daha vereceğini biliyordum" dedi.

Ali Akman büyük hayalini açıkladı! Galatasaray detayı...

BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI
Star'ın haberine göre; 19 yaşındaki golcü ailesiyle yakın bir ilişkide olduğunu belirtirken, hayalinin kuzenleriyle birlikte aynı takımdan oynamak olduğunu söyledi.

Ali Akman büyük hayalini açıkladı! Galatasaray detayı...

KUZENLERİ GALATASARAY'DA OYNUYOR
Ali Akman'ın amcası Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman. Akman çocukları Galatasaray'da futbol oynuyor. Biri profesyonel bir sözleşme aldı ve diğeri gençlik akademisinde forma giyiyor.

Ali Akman büyük hayalini açıkladı! Galatasaray detayı...

"ÜÇÜMÜZÜN AYNI TAKIMDA OLMASI HARİKA OLURDU"
Ali Akman, "Bir gün üçümüzün aynı takımda olması harika olurdu. Ama önce NEC'de gerçekten başarılı olmak istiyorum. Daha birçok hedefe." diye konuştu.

Ali Akman büyük hayalini açıkladı! Galatasaray detayı...

19 yaşındaki genç yıldız adayı Ali Akman bu sezon Hollanda'da 14 lig maçına çıktı. Milli oyuncu 5 kez ağları sarsmayı başardı. Ali sezon başında Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak Nijmegen'e katılmıştı.

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