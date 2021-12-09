GALATASARAY HABERİ: Cimbom liderlik sınavında! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray 5. maçların ardından gruptan çıkmayı garantilerken şimdi gözler Lazio maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan 1 puanla ayrılırsa lider olarak grubunu tamamlayacak. İşte Galatasaray'ın Lazio maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)
Merakla beklenen karşılaşma geldi çattı. Süper Lig'de kötü günler yaşasa da Avrupa Ligi'nde dolu dizgin yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, E Grubu'ndaki son maçında bugün Lazio'ya konuk olacak. Olimpiyat Stadyumu'nda saat 23.00'de başlayacak karşılaşmayı Exxen yayınlayacak. Marsilya engelini farklı geçen Galatasaray, İtalya'ya da galibiyet parolasıyla gitti. Ancak Cimbom'a 1 puan da yetecek. Galatasaray, rakibi karşısında puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.
GALİBİYETLER EŞİT
Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turuna kalmak için play-off'ta mücadele edecek. Zorlu maçı İspanya'dan hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Galatasaray ile Lazio, 2'si Şampiyonlar Ligi, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 resmi maçta rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet alırken, İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadele de berabere sona erdi.
MUHTEMEL 11'LER
LAZIO: STRAKOSHA, LUIZ FELIPE, HYSAJ, ACERBI, MARUSIC, MILINKOVIC, CATALDI, BASIC, PEDRO, IMMOBILE, ZACCAGNI
GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSSON, MARCAO, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, MORUTAN, FEGHOULI, KEREM, HALİL
HALİL VE KEREM GOL ARAYACAK
Lazio deplasmanına grup liderliği için çıkacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in birinci önceliği gol yememek. Ama sadece defans yaparak İtalyan ekibini durduramayacağını bilen tecrübeli hoca, ilk 11'de oynatmayı planladığı Halil ve Kerem'le sürpriz çıkışlar yapıp gol bulmayı hedefliyor. Topu Lazio'ya vererek, rakibi daha fazla koşturmak ve yormak isteyen Terim'e göre oyununun kilit noktası stoperlerin arasına atılan topları kesmek. Bu yüzden Taylan'ı zaman zaman Nelsson ve Marcao'nun yanına göndererek defansı sıkılaştırmak istiyor.
CICALDAU YETİŞMEDİ
Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau'nun test sonuçları negatife dönmedi. 24 yaşındaki Rumen orta saha, bugün oynamayacak. Onun yerine vatandaşı Morutan sahada olacak. Sakatlığı bulunan Sasha Boey, Arda Turan ile UEFA'ya bildirilmeyen Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve Fatih kadroda bulunmuyor.
AVRUPA'DAKİ 300. SINAVI
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 299 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom bu maçlarda 400 gol atarken, 446 gol yedi. (Fotomaç)
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