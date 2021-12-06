GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Lazio’ya kilitlendi! Lider çıkması halinde...

TRANSFERLER İÇİN ADAPTASYON SÜRESİ

3- Avrupa Ligi'nde tur atladığı için ocakta takviye planlayan Galatasaray liderliği halinde sezonun geri kalanı için önemli bir avantaj daha elde edecek. Diagne, Babel, Luyindama, Assunçao gibi oyuncularının ayrılığı halinde önemli takviyeler yapacak olan Cimbom, lider olursa yeni transferlerinin de marta kadar takıma adapte olması için önemli bir süreye sahip olacak. Avrupa Ligi'nde son 16 maçlarına kadar yenilerin de performansının istenilen seviyeye gelmesi için geniş bir zaman olacak