05 Aralık 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray Nef Stadyumu'nda koltuklar değişti!

G.Saray’ın stadında koltuklar değişti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Nef Stadı'nın basın tribünündeki koltukları yeniletti.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Nef Stadı'nın basın tribünündeki koltukları yeniletti. Basın tribününe gelen Epözdemir, basın mensuplarının çalışma şartlarını inceledi. Koltukları yenileten Rezan Epözdemir, tribündeki eksikleri not alarak en kısa zamanda gidereceklerini belirtti.

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