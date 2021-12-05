05 Aralık 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray - Altay maçında Mustafa Cengiz unutulmadı!

Mustafa Cengiz unutulmadı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.12.2021

G.Saray taraftarları Altay maçına fazla ilgi göstermedi. F.Bahçe maçında ceza da alan tribünlerin boş kaldığı gözlenirken; yaklaşık 20 bin seyirci sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz için de pankart açtı.

G.Saray taraftarları Altay maçına fazla ilgi göstermedi. F.Bahçe maçında ceza da alan tribünlerin boş kaldığı gözlenirken; yaklaşık 20 bin seyirci sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz için de pankart açtı.
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