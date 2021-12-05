Galatasaray - Altay maçında Mustafa Cengiz unutulmadı!

G.Saray taraftarları Altay maçına fazla ilgi göstermedi. F.Bahçe maçında ceza da alan tribünlerin boş kaldığı gözlenirken; yaklaşık 20 bin seyirci sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz için de pankart açtı.

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G.Saray taraftarları Altay maçına fazla ilgi göstermedi. F.Bahçe maçında ceza da alan tribünlerin boş kaldığı gözlenirken; yaklaşık 20 bin seyirci sarı-kırmızılı takıma destek verdi. Galatasaraylı taraftarlar vefat eden eski başkan Mustafa Cengiz için de pankart açtı.