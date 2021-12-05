GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray - Altay maçını yorumladı! "Fatih Terim eskisi gibi olsaydı..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 2-2 berabere kalarak üst üste 4. maçından da galibiyet çıkaramadı. Fotomaç Gazetesi yazarları mücadele sonrası karşılaşmayı değerlendirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
LEVENT TÜZEMEN - KADRO YETERSİZ
Başkan Burak Elmas bizlere, "Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray yaratmak" dedi. İzlediğimiz Galatasaray genç ve dinamik olabilir ama asla kaliteli, akıllı ve yetenekli değil.
Kerem'i, Marcao'yu, Feghouli'yi, Cicaldau'yu ve Muslera'yı bir kenara koyuyorum. Diğerlerinden hedefe gidecek oyuncu grubu olamaz. Fatih Terim maalesef kadro mühendisliğinde ciddi hata yaptı. Bazı oyuncular "Ya tutarsa" anlayışıyla alındı ve bu oyuncuların kalitelerinin "Büyük Takım" için yetmediğini görüyoruz. Türk futboluna birçok genç ve yetenekli oyuncuları kazandıran Terim eski Terim olsaydı bu tür oyuncuları Galatasaray'dan içeri bile sokmazdı.
Özellikle Terim'in, "Çok beğeniyorum" diye aldırdığı Morutan galiba aklımızda sadece attığı iki golle kalacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'ye attığı gol dışında Mostafa Mohammed sahne alamadı. Bir pozisyonda topa teknik bir vuruş yapması gerekirken az daha direği kıracaktı. Tekniği, çalım atma becerisi olmayan Mostafa rakip önünde pas duvarı bile olamıyor.
Terim nedense bazı oyunculara gereksiz öfkeleniyor. Ben Galatasaray'ın elindeki ideal santforu Diagne olarak söylemiştim. Diagne oyuna girdi golünü attı. Diagne girerken Halil çıkmamalıydı. Altay takımı açık oyunu tercih edip Galatasaray'ın üzerine cesaretle gidince tempolu bir maç izledik. Altay gücü kalitesinde mükemmel mücadele etti, oyunu hiç çirkinleştirmedi ve bir puanı da haklı olarak aldı.
SERKAN KORKMAZ - PROTOKOLE AYKIRI
Çok acayip; Galatasaray'da aynı orta saha üçlüsü arka arkaya üç maça birlikte çıkamadı. Sarı-kırmızılılarda 4 maç üst üste ilk on bir oynayan santrfor da görmedik. Kamyonla kaybedilen puanların en mühim sebebi zaman zaman yersiz yere yapılan rotasyonlar olarak görülüyor.
Dün akşamsa mecburi bir rotasyon vardı. Avrupa'da "iş gören" ama ligde "iç kıyan" ikili; Berkan ve Taylan yine sahadaydı. Cicaldau'nun rahatsızlığı nedeniyle yokluğu hissedildi. İleride; Mohamed, Halil, Kerem ve Feghouli, "beklendiği gibi" dinamik, etkili ve istekliydi. Savunma dörtlüsü ve kalede forma "eldekilerin en iyisi" kimse onlardaydı, kapasiteleri ölçüsünde ellerinden geleni ortaya koydular.
Ezeli rakiplerinin kadrolarındaki orta sahaların yedekleri, mevkisinde oynamayanları bile Terim'in elindekilerden daha iyi. Makul bir puan farkıyla yeni yıla girilse "orta sahaya en az iki transfer lazım" der, susardım.
Finansal olarak bu denli güçsüzken "ara transfer" önermek çok mantıklı olmayacak gibi… Yine de bu orta saha rotasyonuyla ligde ilk üçe girmenin hayal olduğunu belirteyim. Bu sezon şu ana kadar Avrupa'da başarılı olmakla avunulmuşken, Terim ve Elmas ikilisi için ara transferde seçilecek strateji tüm yükü futbolun sıraladığı kulübün gidişatı açısından çok belirleyici olacak.
Gecenin Galatasaraylılar açısından tek sevindirici yanı, 20 küsur resmi maçta, 150 civarı kornerden birinin sonunda gol olmasıydı. Hakem Cüneyt Çakır'ın VAR desteğiyle verdiği penaltı kararı bence yanlıştı. Hatta, VAR'ın devreye girmesi bile bize anlatılan protokole göre hatalıydı.
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