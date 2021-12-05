GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Galatasaray - Altay maçını yorumladı! "Fatih Terim eskisi gibi olsaydı..."

Finansal olarak bu denli güçsüzken "ara transfer" önermek çok mantıklı olmayacak gibi… Yine de bu orta saha rotasyonuyla ligde ilk üçe girmenin hayal olduğunu belirteyim. Bu sezon şu ana kadar Avrupa'da başarılı olmakla avunulmuşken, Terim ve Elmas ikilisi için ara transferde seçilecek strateji tüm yükü futbolun sıraladığı kulübün gidişatı açısından çok belirleyici olacak.