10 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11'i açıklandı! Galatasaray'dan 2 yıldız listede

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı E Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalma başarısını gösteren Galatasaray'da 2 yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11'ine seçildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 10.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları tamamlanırken, D Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe topladığı 6 puanla grubunu 3. tamamlayarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmeye hak kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise topladığı 12 puanla grubunu namağlup lider şekilde tamamladı ve adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

Grup aşamalarının tamamlanmasının ardından WhoScored istatistik sitesi UEFA grup aşamalarının en iyi 11'ini belirledi. En iyi 11'de temsilcimiz Galatasaray'dan 2 isme yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

MUSLERA (GALATASARAY)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

A. RALSTON (CELTIC)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

MARCAO (GALATASARAY)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

B. BADIASHILE (MONACO)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

A. CRESSWELL (WEST HAM)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

A. JANUZAJ (R. SOCIEDAD)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

M. IVANIC (KIZILYILDIZ)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

D. RICE (WEST HAM UNITED)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

K.T. EKAMBI (LYON)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

F. WIRTZ (B. LEVERKUSEN)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

R. HORTA (BRAGA)

GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının en iyi 11’i açıklandı! Galatasaray’dan 2 yıldız listede

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