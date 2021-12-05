GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan İrfan Can Kahveci kararının ardından TFF'ye sert sözler! "Güvenim kalmadı"
Galatasaray'a verilen cezaların üst sınırdan, rakiplere ise alt sınırdan ve daha altından verildiğini savunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hakem hatalarından da yakınıyor. Son olarak Fenerbahçe'li İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza üzerinden TFF'ye eleştiride bulunan Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'na güvenlerinin kalmadığını söyledi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF yönetiminin istifa etmesinin artık bir mecburiyet olduğunu söyledi. Nef Stadı'nda basın toplantısı yapan Elmas, PFDK'nın verdiği cezalar ve MHK'nin atamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Galatasaray lehine hata yapan ile aleyhine hata yapan hakemlere farklı yaptırımlar uygulandığını, cezalarda da aynı durumun geçerli olduğunu savunan Elmas, "Bugünden itibaren Galatasaray Yönetiminin federasyonda yapılan görüşmelerdeki samimiyete ve kişilere güveni yoktur" dedi.
İSTİFA MECBURİYET!
Fotomaç'ın haberine göre; Burak Elmas, toplantıyı yapma sebebinin İrfan Can Kahveci olup olmadığı sorusuna, "Bugünkü alışkanlık, Galatasaray'ın oyuncusuna, teknik ekibine verilen bütün cezaların üst sınırdan veya oraya yakın verilmesi, kişilerin yakınlık duyduğu kulüplere verilen cezaların da alt sınır, bazen de alt sınırın da altında olduğu gerçeği var. Suçun cezası kişiye veya kuruma göre değişmez. Kimseye jest yapılmasın. Jest bir kişiye değil tüm kulüplere yapılsın" yanıtını verdi. Elmas, yine soru üzerine TFF'yi istifaya davet etmediğini bunun bir mecburiyet olduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi