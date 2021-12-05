GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan İrfan Can Kahveci kararının ardından TFF'ye sert sözler! "Güvenim kalmadı"

Galatasaray'a verilen cezaların üst sınırdan, rakiplere ise alt sınırdan ve daha altından verildiğini savunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hakem hatalarından da yakınıyor. Son olarak Fenerbahçe'li İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza üzerinden TFF'ye eleştiride bulunan Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'na güvenlerinin kalmadığını söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF yönetiminin istifa etmesinin artık bir mecburiyet olduğunu söyledi. Nef Stadı'nda basın toplantısı yapan Elmas, PFDK'nın verdiği cezalar ve MHK'nin atamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Galatasaray lehine hata yapan ile aleyhine hata yapan hakemlere farklı yaptırımlar uygulandığını, cezalarda da aynı durumun geçerli olduğunu savunan Elmas, "Bugünden itibaren Galatasaray Yönetiminin federasyonda yapılan görüşmelerdeki samimiyete ve kişilere güveni yoktur" dedi.

İSTİFA MECBURİYET!

Fotomaç'ın haberine göre; Burak Elmas, toplantıyı yapma sebebinin İrfan Can Kahveci olup olmadığı sorusuna, "Bugünkü alışkanlık, Galatasaray'ın oyuncusuna, teknik ekibine verilen bütün cezaların üst sınırdan veya oraya yakın verilmesi, kişilerin yakınlık duyduğu kulüplere verilen cezaların da alt sınır, bazen de alt sınırın da altında olduğu gerçeği var. Suçun cezası kişiye veya kuruma göre değişmez. Kimseye jest yapılmasın. Jest bir kişiye değil tüm kulüplere yapılsın" yanıtını verdi. Elmas, yine soru üzerine TFF'yi istifaya davet etmediğini bunun bir mecburiyet olduğunu söyledi.

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