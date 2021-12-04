Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Ntvspor'un haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu, Transfermarkt'ın sitesinde 1 - 30 Kasım tarihlerinde adı en çok aratılan futbolcu oldu. 535 bin 950 kez aratılan Aktürkoğlu'nu 460 bin ile Ronaldo, 392 binle Messi takip etti.