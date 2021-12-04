Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bıraktı!
Galatasaray'la sözleşmesini uzatan genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Kasım ayına damga vurdu. 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu, o kategoride Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Milli takımda, Avrupa'da ve ligde oynadığı futbolla dikkatleri çeken Kerem Aktürkoğlu internette de adından söz ettirdi.
LİSTEDE SÜPER LİG'DEN 4 İSİM
Sitede en çok aranılan isimlerin listesini yayımlayan Transfermarkt'ta Süper Lig'den 4 isim yer aldı.
Kerem Aktürkoğlu
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Mesut Özil
Dani Alves
Talisca
Robert Lewandowski
Olimpiu Morutan
Erling Haaland
Alex Cicaldau
"UZUN YILLAR HİZMET ETMEK İSTİYORUM"
Kerem Aktürkoğlu, sar-kırmızılılara 5 yıllık imza atmasının ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "En başından beri iki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum.
Fatih (Terim) hocama da teşekkür ediyorum. İlk günden beri inandığı, güvendiği ve şans verdiği için. Ben de elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi