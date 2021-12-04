04 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bıraktı!

Galatasaray'la sözleşmesini uzatan genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Kasım ayına damga vurdu. 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu, o kategoride Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 Giriş Tarihi: 04.12.2021

Galatasaray yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Milli takımda, Avrupa'da ve ligde oynadığı futbolla dikkatleri çeken Kerem Aktürkoğlu internette de adından söz ettirdi.

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Ntvspor'un haberine göre, 23 yaşındaki futbolcu, Transfermarkt'ın sitesinde 1 - 30 Kasım tarihlerinde adı en çok aratılan futbolcu oldu. 535 bin 950 kez aratılan Aktürkoğlu'nu 460 bin ile Ronaldo, 392 binle Messi takip etti.

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

LİSTEDE SÜPER LİG'DEN 4 İSİM

Sitede en çok aranılan isimlerin listesini yayımlayan Transfermarkt'ta Süper Lig'den 4 isim yer aldı.

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Cristiano Ronaldo

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Lionel Messi

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Mesut Özil

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Dani Alves

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Talisca

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Robert Lewandowski

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Olimpiu Morutan

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Erling Haaland

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Alex Cicaldau

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

"UZUN YILLAR HİZMET ETMEK İSTİYORUM"

Kerem Aktürkoğlu, sar-kırmızılılara 5 yıllık imza atmasının ardından GSTV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "En başından beri iki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum.

Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi geride bıraktı!

Fatih (Terim) hocama da teşekkür ediyorum. İlk günden beri inandığı, güvendiği ve şans verdiği için. Ben de elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Necati Ateş’ten maç önü sözleri! Daha iyi olacağız Necati Ateş'ten maç önü sözleri! "Daha iyi olacağız"
Galatasaray - Altay | İlk 11’ler belli oldu Galatasaray - Altay | İlk 11'ler belli oldu
Cimbom hedefi belirledi! Terim’in olmadığı maçlarda... Cimbom hedefi belirledi! Terim'in olmadığı maçlarda...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör