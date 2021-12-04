05 Aralık 2021, Pazar

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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş Altay maçının ardından konuştu! "Hoca kurallar değişti dedi"

Necati Ateş’ten penaltı sözleri! Cüneyt hoca kurallar değişti dedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 Giriş Tarihi: 04.12.2021

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Altay maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın son bölümündeki penaltı pozisyonuna da değinen Ateş, "Vücuttan sekip kola gidiyor top. Hocaya bunu, aynısını söyledik. Cüneyt hoca kurallar değişti dedi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Altay maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Necati Ateş'in açıklamalarından satır başları;

"Oyuna kötü başladık ama sonra toparladık ve maçın hakimi olduk. Altay'ı baskı altına aldık. Pozisyonlar yakaladık. Golü bulduk. Direkten dönen pozisyonumuz var. 2-1'i yakaladık ve talihsiz bir penaltı pozisyonu."

"Vücuttan sekip kola gidiyor top. Hocaya bunu, aynısını söyledik. Cüneyt hoca kurallar değişti dedi"

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