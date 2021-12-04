05 Aralık 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Galatasaray - Altay maçında Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi! İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 85. dakikasında Altay penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun ceza sahasında topa müdahalesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu VAR'da izledi ve penaltı noktasını gösterdi. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.
Galatasaray sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 84. dakikada penaltı kararı çıktı.
Hakem Cüneyt Çakır, VAR'a gittiği pozisyonda Berkan'ın topa elle dokunduğuna hükmetti ve beyaz noktayı gösterdi.
(Fotoğraflar: beIN Sports)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi