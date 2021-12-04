Galatasaray - Altay maçında Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi! İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Galatasaray sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 84. dakikada penaltı kararı çıktı.

Hakem Cüneyt Çakır, VAR'a gittiği pozisyonda Berkan'ın topa elle dokunduğuna hükmetti ve beyaz noktayı gösterdi.



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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