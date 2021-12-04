05 Aralık 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray - Altay maçında Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi! İşte o pozisyon...

O pozisyon sonrası Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 Giriş Tarihi: 04.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Altay Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 85. dakikasında Altay penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun ceza sahasında topa müdahalesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu VAR'da izledi ve penaltı noktasını gösterdi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Galatasaray sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile devam ederken 84. dakikada penaltı kararı çıktı.

Hakem Cüneyt Çakır, VAR'a gittiği pozisyonda Berkan'ın topa elle dokunduğuna hükmetti ve beyaz noktayı gösterdi.


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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