Altay maçının ardından Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu yıkıldı! İşte o görüntüler...

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde Altay'ı konuk etti. Sarı kırmızılıların 3 puan için saha çıktığı mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından takımın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu büyük üzüntü yaşadı. O görüntüler kameraya ise böyle yansıdı...

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Altay'la 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Cimbom'da maç sonu futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda 90 dakika mücadele eden Kerem Aktürkoğlu da maç sonu adeta yıkıldı. Bitiş düdüğünün ardından kendini yere bırakan Kerem'i takım arkadaşı İsmail Çipe ve Altay'lı futbolcular teselli etti.

İşte o anlar:



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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