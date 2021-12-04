04 Aralık 2021, Cumartesi

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Galatasaray-Altay maçının VAR'ı Bahattin Şimşek oldu!

G.Saray-Altay maçının VAR’ı belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Süper Lig'de 15. hafta heyecan devam ediyor. Galatasaray'ın Altay ile evinde karşılaşacağı maçın VAR hakemi Bahattin Şimşek oldu. Nef Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi ise Cüneyt Çakır yönetecek. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig 'in 15. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek.

Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Altay mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.

Maçın VAR'ı olarak ise Bahattin Şimşek'in görev yapacağı TFF'nin resmi internet sitesinden açıklandı.

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