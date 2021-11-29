Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! "VAR'ın yüreği yetmedi"
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Zorlu maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, karşılaşmayı yorumladı. Çakar, ilk yarıda Galatasaray'ın verilmeyen bir penaltısı olduğunu ifade etti. Usta yazar, "VAR'ın yüreği yetmedi. Hakemi davet edemedi" dedi. Öte yandan Karagümrük-Trabzonspor maçını da değerlendiren Ahmet Çakar, "Trabzonspor artık bu sene o seneyi haykırarak bağırmaya başladı." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Lider Trabzonspor ise deplasmanda Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, iki mücadeleyi değerlendirdi.
İşte o yazı...
Ahmet Çakar: Herkes ve her şey Trabzonspor'a çalışıyor. Tabii bunu legal anlamda söylüyorum. Bu yılın flaş takımı Karagümrük ciddi eksiklerle çıktı. Bu hafta Konya, Hatay, Alanya ile Beşiktaş kaybetti ve Trabzonspor dün kağıt üzerinde zor gibi görünen Karagümrük maçını hiç zorlanmadan, tempo yapmadan, oynaması gerektiği kadar oynayarak aldı-gitti. Karagümrük'ün pozisyonu var mı? Pek yok. Trabzonspor'un attığı gol kadar da pozisyonu var. Hele hele Nwakaeme'nin ilk yarının son saniyesinde kaçırdığı gol inanılır gibi değil. Trabzonspor haklı bir penaltıyla öne geçti. Karmaşık bir pozisyondu, Cüneyt göremedi. VAR'dan haklı bir davet geldi. Karar penaltı oldu. Bu penaltı kararı doğruydu. Kurallar gereği kalecinin en az bir ayağının çizgi üzerinde olması gerekirken vuruştan önce tamamen çizgiyi terk etti ve kurtardı. Dolayısıyla tekrar kararı da doğruydu. Bunu da Cüneyt'e VAR hakemi bildirdi. İkinci yarıda da Abdülkadir Ömür, harika bir gol attı ve Trabzonspor artık bu sene o seneyi haykırarak bağırmaya başladı.
VAR HAKEMİNİN YÜREĞİ YETMEDİ
Galatasaray, Avrupa'da ilerlerken ligde maç maç erimeye devam ediyor. Dün gece Yeni Malatyaspor eksikti, Galatasaray da çok önemli oyuncularının rotasyonu ile başladı. Ama şunu çok rahat söyleyebiliriz, Kerem; Galatasaray'ın çok şeyi... İlk yarı çok kötü futbol, pozisyon yok ve ikinci yarı art arda gelen değişikliklerle Galatasaray hemen hemen ideal kadrosuna dönüp, oyunu domine etmeye başladı. Ama Galatasaray bal yapmayan arı gibi... Topla oynama fazla, üretim yok. İkinci yarının başında Diagne'nin kaçırdığı pozisyon dışında da Galatasaray'ın fazla bir pozisyonu var diyemeyiz. Bu Galatasaray'ı özellikle ligde seyreden 'Avrupa'daki gruptan nasıl çıktı' diye düşünüyordur. Galatasaray son dakikalarda bir gol attı ama hakem haklı. Diagne topu almak için Sadık'ı itiyor. Amaaaa bence ilk yarıda verilmeyen bir penaltısı var Galatasaray'ın. VAR hakeminin yüreği yetmedi, hakemi davet edemedi. Oysaki Malatyalı oyuncunun müdahalesi direkt bileğe. Topa vuran da Galatasaraylı, dolayısıyla bu penaltı es geçildi.
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