29 Kasım 2021, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Radamel Falcao'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı!

Falcao’dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.11.2021

Galatasaray'ın eski golcüsü Radamel Falcao, 71 yaşında vefat eden sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa Cengiz için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın eski golcüsü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kulübün 71 yaşında vefat eden eski başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı paylaştı.

Kolombiyalı futbolcu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Sayın Mustafa Cengiz'in ailesine ve dostlarına en içten taziyelerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki golcü, Galatasaray'a 2019'da başkan Mustafa Cengiz döneminde transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, bu sezon başında ise İspanyol ekibi Rayo Vallecano'nun yolunu tutmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Sarper Cengiz: Babam için canımı feda etmeye hazırdım! Sarper Cengiz: Babam için canımı feda etmeye hazırdım!
Olay yorum! Fatih Terim lige havlu atmış Olay yorum! "Fatih Terim lige havlu atmış"
Flaş rotasyon eleştirisi! Fatih Terim’in yerinde olsaydım... Flaş rotasyon eleştirisi! "Fatih Terim'in yerinde olsaydım..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör