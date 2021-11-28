28 Kasım 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Selçuk İnan Malatyaspor maçı öncesi konuştu! "Maçın öneminin farkındayız"
Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, sarı kırmızılıların Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte İnan'ın sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Selçuk İnan, Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İŞTE SELÇUK İNAN'IN SÖZLERİ:
"Öncelikle Perşembe gününden sonra bu maçın anlamı daha önemli oldu bizim için, o maçın anlam kazanması için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Hafta içi arkadaşlarımızla konuştuk, önemini anlattık. Yeni Malatyaspor deplasmanı zor bir deplasman, zorluğunun farkındayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Sağlık ekibi ile konuşup oyuncularla ilgili bilgi aldık ve böyle bir kadro kurduk. Her oyuncu katkı vermek için oynuyor, herkes elinden geleni yapacaktır."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi