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Galatasaray'da Selçuk İnan Malatyaspor maçı öncesi konuştu! "Maçın öneminin farkındayız"

Selçuk İnan: Maçın öneminin farkındayız!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, sarı kırmızılıların Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte İnan'ın sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Selçuk İnan, Yeni Malatyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE SELÇUK İNAN'IN SÖZLERİ:

"Öncelikle Perşembe gününden sonra bu maçın anlamı daha önemli oldu bizim için, o maçın anlam kazanması için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Hafta içi arkadaşlarımızla konuştuk, önemini anlattık. Yeni Malatyaspor deplasmanı zor bir deplasman, zorluğunun farkındayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Sağlık ekibi ile konuşup oyuncularla ilgili bilgi aldık ve böyle bir kadro kurduk. Her oyuncu katkı vermek için oynuyor, herkes elinden geleni yapacaktır."

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