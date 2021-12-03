04 Aralık 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'a Fransız golcü! Randal Kolo Muani...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalan Galatasaray, özellikle gol yollarında ciddi sorunlar yaşıyor. Bu sebeple devre arasında kadrosuna bir forvet transfer etmek isteyen Aslan'ın, gündemindeki son isim ise Fransız golcü Randal Kolo Muani, alınan bilgiye göre genç yıldızın menajeriyle temasa geçildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muani'nin ikna edilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom’a Fransız golcü! Randal Kolo Muani...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, önceki gün basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede; "Listemizde başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Sezon başında transferin büyük bölümünü yaptık. Devre arasında da gerekli takviyeleri yapacağız" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom’a Fransız golcü! Randal Kolo Muani...

Galatasaray mutlaka alternatif bir golcü almak isterken Elmas'ın bahsettiği isimlerden birisinin de Fransa Ligi takımlarından Nantes ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Randal Kolo Muani olduğu ortaya çıktı. Muani için şu anda bir resmi teklif yok ama menajeriyle görüşmeler başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom’a Fransız golcü! Randal Kolo Muani...

SONUNA KADAR KOVALANACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Genç futbolcuya, Galatasaray'a gelirse kendisini nasıl bir geleceğin beklediğinden bahsediliyor. İstanbul'da nasıl bir hayatın beklediği anlatılıyor. Muani gibi 22 yaşındaki bir oyuncunun Fransa Ligi'nde gol atarken, piyasası varken Türkiye'ye gelmesi zor görülse de geri adım atılmıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom’a Fransız golcü! Randal Kolo Muani...

Projenin doğru anlatılması, hayallerin doğru satılmasıyla Fransız golcünün ikna edilebileceğine inanılıyor. Muani'nin ikna sürecinde Avrupa Ligi'nde alınan başarılı sonuçlar da ciddi bir yardım teşkil etti. Genç oyuncunun, olumlu davranması yöneticileri umutlandırıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom’a Fransız golcü! Randal Kolo Muani...

7 GOLLÜK KATKI YAPTI
Nantes altyapısından yetişen Randal Kolo Muani, geçen sezon Bologno'da kiralık forma giydikten sonra takımına geri döndü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom’a Fransız golcü! Randal Kolo Muani...

Bu sezon 15 karşılaşmada forma şansı bulan futbolcu, 4 gol atarken,, 3 de asist yaptı. Transfermarkt değeri 10 milyon euro'ya fırladı.

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