GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom’a Fransız golcü! Randal Kolo Muani...

SONUNA KADAR KOVALANACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Genç futbolcuya, Galatasaray'a gelirse kendisini nasıl bir geleceğin beklediğinden bahsediliyor. İstanbul'da nasıl bir hayatın beklediği anlatılıyor. Muani gibi 22 yaşındaki bir oyuncunun Fransa Ligi'nde gol atarken, piyasası varken Türkiye'ye gelmesi zor görülse de geri adım atılmıyor.