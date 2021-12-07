Galatasaray 0-7 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, Fishley (3) Fatma (p), Berdan, Cordner ve Setenay'ın golleriyle 7-0 kazandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına şiddete yönelik karşı farkındalık oluşturmak amacıyla karşı karşıya geldi.

Nef Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 10. dakikada penaltıdan Fatma Kara, 15. dakikada Berdan Bozkurt, 31, 34 ve 39. dakikalarda Fishley, 40. dakikada Cordner ve 51. dakikada Setenay Sırım'ın golleriyle 7-0 mağlup etti.

Öte yandan Galatasaray'da Daniels, mücadelenin 5. dakikasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İLK DERBİ HEYECANI

Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldi.

İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.

Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yöneticileri de maçı statta izledi.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Cordner ceza sahası önünde Daniels'in yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cansu Tiryaki'nin kırmızı kartı ile Daniels oyun dışında kaldı.



9'uncu dakikada Fenerbahçeli futbolcu Berdan Bozkurt, Arzu Akkurt'un müdahalesi ile ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Cansu Tiryaki penaltı noktasını gösterdi.



10'uncu dakika penaltı atışını kullanan Fatma Kara Şahinbaş, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



15'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Jaleca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Sude Sözüdoğru topu oyun alanına çeldi. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Berdan Bozkurt, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.



31'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Jaleca'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Cordner'in üstünden atladığı topla arka direkte Fishley buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.



34'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Fishley'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kale üst direğine çarpan top ağlara gitti: 0-4.



39'uncu dakikada Fenerbahçe 5'inci golü buldu. Jaleca'nın sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Cordner'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sude'den oyun alnına döndü. Dönen topla ceza sahasında buluşan Fishley'in vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 0-5.



40'ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 6'ya çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Cordner, rakiplerini geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-6.



51'inci dakikada Fenerbahçe 7'nci golü buldu. Yenney'in arapasında topla buluşan Setenay'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-7.



İki takım atakları ile devam eden karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı.



İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER

FUTBOL HABERLERİ