03 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a kötü haber! Sacha Boey ilk yarıyı kapattı!

Sezon başında Galatasaray'a katılan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, sakatlıklardan kurtulamıyor. Fransız oyuncunun son sakatlığının ardından ülkesinde yoğun bir tedavi süreci yaşadığı ve ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray’a kötü haber! Sacha Boey ilk yarıyı kapattı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Galatasaray'da uzun süredir sakat olduğu için sahalardan uzak kalan Sacha Boey ilk yarıyı kapattı. Fransız futbolcunun ülkesinde yoğun bir tedavi süreci yaşadığı belirtildi.

Galatasaray’a kötü haber! Sacha Boey ilk yarıyı kapattı!

Hürriyet'in haberine göre 21 yaşındaki sağ bek oyuncunun uyluğunda meydana gelen sakatlık nedeniyle lisansı çıktıktan sonraki süreçte sarı kırmızılıların oynadığı 23 karşılaşmanın 15'inde forma giyemedi.

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