GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas'tan şok iddia! Gizli ses kaydı...

Galatasaray Burak Elmas, TFF'ye yönelik flaş iddialarda bulundu. Başkan Elmas, "Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var. İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. Biz sisteme uymayacağız,sistemi değiştireceğiz” dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, medya mensuplarıyla sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Elmas, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var. Tff'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı. Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var. İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. Biz sisteme uymayacağız,sistemi değiştireceğiz" dedi.

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