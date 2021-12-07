07 Aralık 2021, Salı

FUTBOL

Galatasaray - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN (Galatasaray Kadın Futbol Takımı - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı maçı canlı izle)

Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Ülkemizi iki dev kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak adına iki ekip, Nef Stadı'nda mücadele ediyor. Maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor... Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak mücadele, NEF Stadı'nda futbolseverlerle buluştu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Ijeoma, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam

Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, saat 19.00'da başladı. Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanıyor ve TRT Spor'dan şifresiz olarak CANLI yayınlanıyor.

MAÇIN GOLLERİ

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