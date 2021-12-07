Galatasaray - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN (Galatasaray Kadın Futbol Takımı - Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı maçı canlı izle)
Ülkemizi iki dev kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak adına iki ekip, Nef Stadı'nda mücadele ediyor. Maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları karşı karşıya geliyor... Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak mücadele, NEF Stadı'nda futbolseverlerle buluştu.
İLK 11'LER
Galatasaray: Sude, Yaren, Elanur, Elif, Ijeoma, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam
Fenerbahçe: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya
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Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, saat 19.00'da başladı. Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanıyor ve TRT Spor'dan şifresiz olarak CANLI yayınlanıyor.
MAÇIN GOLLERİ
⚽ GOLL! Fenerbahçe, Fatma'nın penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti.#KadınaŞiddeteHayır pic.twitter.com/dgtBRW1Jze— TRT Spor (@trtspor) December 7, 2021
⚽ GOL! Fenerbahçe, Berdan ile farkı 2'ye çıkardı.#KadınaŞiddeteHayır pic.twitter.com/pgG2cW6gcv— TRT Spor (@trtspor) December 7, 2021
⚽ GOL! Fenerbahçe, Shameeka ile farkı 3'e çıkardı.#KadınaŞiddeteHayır pic.twitter.com/zkP51HcoBD— TRT Spor (@trtspor) December 7, 2021
⚽ GOL! Fenerbahçe, Shameeka'nın ceza sahası dışından attığı golle 4-0 öne geçti.#KadınaŞiddeteHayır pic.twitter.com/iLjgS6JoiH— TRT Spor (@trtspor) December 7, 2021
⚽ GOL! Fenerbahçe, Shameeka'nın 3. golüyle skoru 5-0'a getirdi.#KadınaŞiddeteHayır pic.twitter.com/FaWxalwyG1— TRT Spor (@trtspor) December 7, 2021
⚽ GOL! Fenerbahçe, Kennya'nın golüyle farkı 6'ya çıkardı.#KadınaŞiddeteHayır pic.twitter.com/3KGL33trFX— TRT Spor (@trtspor) December 7, 2021
⚽ GOL! Setenay'ın golüyle Fenerbahçe skoru 7-0'a getirdi.#KadınaŞiddeteHayır pic.twitter.com/RQQ8Ax3w5W— TRT Spor (@trtspor) December 7, 2021
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