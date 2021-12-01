Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elmas, "Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenilemek üzereyiz. Sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor" dedi. Elmas ayrıca, "Mostafa Mohammed için Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez?" açıklamasını yaptı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündemi değerlendirdi. Basın mensuplarıyla sohbet toplasında buluşan Elmas, birçok konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

"BİR DÖNEMİ KURTARMAK İÇİN TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"

Burak Elmas, ara transfer döneminde izleyecekleri yol haritasıyla ilgili bilgi verdi.

"Önceliğimiz Galatasaray'ın finansal yönünü güçlendirmek. Biz bir dönemi kurtarmak için transfer yapmayacağız. Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket edeceğiz. Gelen giden oyuncuların maliyetlerine göre takviyeler yapacağız."

MOSTAFA MOHAMED'IN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Burak Elmas, oustafa Mohamed'ın bonservisini alma konusunu değerlendirdiklerini belirtti.

"Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Kendisi Galatasaray'da kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez?"

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi yenilenecek.

Elmas, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini yenilemek üzere olduklarını ifade etti.

"Kerem'in çıkış maddesi bulunmuyor. Hocamız Bartuğ'nun da kalmasını istiyor. Menajeri ile görüşüyoruz."

BABEL VE FEGHOULI'NİN TAKIMDAKİ GELECEĞİ

Galatasaray Başkanı, Babel ve Feghouli hakkında da konuştu.

"Onlar da kendilerini düşünmek zorundalar ve bu yüzden ücretlerinde indirime gitmek istemeyebilirler. Profesyonellik örneği göstererek hala bize ciddi katkılar veriyorlar."

ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI

Burak Elmas, şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.

"Genç bir takım kurduk ve alışma sürecinde dalgalanmalar olacağını tahmin ediyorduk. Hiçbir şey bitmedi. Ligde herkes her an puan kaybedebiliyor. 14 puan fazla görünse de bu farkın pozitif anlamda böyle kalmayacağına eminim. Galatasaray'ın geleceği için bir dönem istediğimiz sonuçları alamayabiliriz belki ama bundan korkmuyoruz."

"HEDEFİMİZ GALATASARAY BORCUNU CİDDİ ANLAMDA DÜŞÜRMEK"

Elmas, yönetim planlarını da açıkladı.

"Hedefimiz Galatasaray borcunu ciddi anlamda düşürmek. Gelir ve gider yönetimi konusunda UEFA kurallarına uyabilecek bir sisteme geçmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar başarılı gittiğimizi söyleyebilir."

Başkanlık performansı:10 üzerinden 5 veriyorum

Elmas, başkanlık performansını da değerlendirdi.

"Ben kendime şu an için 10 üzerinden 5 veriyorum çünkü Galatasaray ile kurduğum hayallere ulaştığımız zaman 7-8'lere çıkabilirim."

"MAÇLARI YÖNETEMEYECEK HAKEMLER MEVCUT"

Galatasaray Başkanı, kakemler hakkında da görüşlerini dile getirdi.

"Kalite sorunu ortada. Maçları yönetemeyecek hakemler mevcut. Daha şeffaf olmak adına adımlar atılmasını istiyoruz. Hakemlerle ilgili Avrupa ile aramızda siyah ve beyaz kadar fark var."

"SOYUNMA ODAMIZDA GİZLİ SES KAYDI YAPAN GÖZLEMCİ YAKALADIK"

Elmas, gözlemci raporlarında da problem olduğunu söyledi.

"Soyunma odamızda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler bulunuyor."

"TÜRK FUTBOLU ŞU ANDA DİPTE"

Burak Elmas, yabancı oyuncu sınırına da değindi.

"Bu konuda ciddi bir dayanak yok. Milli marş okuyabilen futbolcu yok gibi söylemler sonrası bu durum ortaya çıktı. Ayrıca menajerler de Türk futbolcuların değerinin artması adına adımlar attı. Türk futbolu şu anda dipte. Pastanın büyütülmesi gerekiyor. Türk futboluna dışarıdan etki ediliyor."

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