Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Gedson Fernandes açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılıların transfer listesinde bulunan Gedson Fernandes hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncunun yeniden takıma katılıp katılmayacağı hakkında konuşan başkan Elmas, "Gedson’un bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların gündeminde olan Gedson Fernandes hakkında da konuşan Elmas, transfer söylentilerine açıklık getirdi.

İŞTE ELMAS'IN GEDSON SÖZLERİ

"Gedson'un bize olan ilgisi ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Gedson olmazsa başkası olur"

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