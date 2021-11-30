GALATASARAY HABERLERİ: Düşüş devam ediyor! Son 5 sezonda...

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup lider olan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ise tarfatarlarını hüsrana uğrattı. Sarı-kırmızılı takım son 5 sezon incelendiğinde en kötü 14 haftalık performansını sergiledi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde taban tabana zıt iki performans ortaya koymaya devam ediyor. Hafta içinde Marsilya karşısında şov yapan ve sahadan 4-2 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a takıldı. Hem büyük bir şaşkınlık yaşattı hem de şampiyonluğa havlu atma noktasına geldi. Lider Trabzonspor'un tam 14 puan gerisine düşen Galatasaray, 8. sıraya gerilerken, düşme hattıyla arasındaki puan farkı ise sadece 9.

EN KÖTÜ PERFORMANSI

Fotomaç'ın haberine göre; Son 5 sezon incelendiğinde Aslan topladığı puan, sıralama ve averajda en kötü 14 haftalık performansını gösterdi. Tudor dönemi gelen ve kupalar kazanan oyuncular ayrıldı, Muslera-Feghouli ikilisi dışında sıfırdan takım kuruldu ancak Fatih Terim üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından ligdeki kötü gidişata çare olamadı. Koltuğa oturan Burak Elmas transfere 25 milyon Euro harcarken, Avrupa ile lig performansları arasında uçurum oluştu.

YENİ OPERASYON KAPIDA

Galatasaray özellikle gol yollarında çok zorlanıyor. Pozisyon üretemediği gibi Halil, Mohamed ve Diagne üçlüsü de henüz varlık gösterebilmiş değil. Gomis'in başrolde olduğu 2017-2018 sezonunda 14 haftada 29 gol atıp, 29 puan toplayan Cimbom, geçen 4 senede ideal golcüsünü bir türlü bulamadı. Gol sayısı ile birlikte puan ortalaması düştü. Terim tercihleriyle eleştirilerin odağında yer alırken sarı-kırmızılı takımı Ocak ayında yeni bir operasyon bekliyor.

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