24 Kasım 2021, Çarşamba
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sarı kırmızılıların eski futbolcusu Felipe Melo Palmeiras'tan ayrılıyor!
Bir dönem Galatasaray forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo, 2015 yazında sarı kırmızılılar ile yollarını ayırmıştı. Brezilyalı yıldızın yeniden Cimbom'a dönmesi gündemdeyken, ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Aslan'a devre arasında döneceği konuşulan Felipe Melo, Palmeiras'ta son maçlarına çıkıyor. Brezilya basınından Gaucha ZH'nin iddiasına göre; 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, Internacional tarafından sunulan iki yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor. 1 Ocak 2022'de serbest kalacak Melo'yla; Sao Paulo, Flamengo ve Fluminense de ilgileniyor.
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