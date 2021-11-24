GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un Mohamed Elneny transferinde flaş gelişme!
Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yenilen ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Devre arasında kadrosuna birkaç takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, özellikle orta saha bölgesi için oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Cimbom'un, sezon başında da gündeminde olan Mohamed Elneny transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan ve lider Trabzonspor'la arasındaki puan farkı 12'ye yükselen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Teknik direktör Fatih Terim'in orta saha bölgesine transfer istediği belirtilirken, listenin ilk sırasına eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny alınmıştı.
Akşam Gazetesi'nin İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; Galatasaray ve Arsenal, Mısırlı orta saha Muhammed Elneny'nin transferi için prensip anlaşmasına vardı. Mikel Arteta'nın geçtiğimiz sezondan beri kadroda düşünmediği Elneny'nin de Galatasaray'da oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi.
Galatasaray'ın Elneny'yi önce 6 aylığına kiralayacağı iddia edilirken sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte bonservisiyle kadrosuna dahil etmeyi planladığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılıların, Elneny için Arsenal'e kiralama bedeli ödemeyeceği ifade edilirken oyuncunun 6 aylık ödemesini gerçekleştireceği iddia edildi. Galatasaray'ın Elneny'ye 6 aylık için 1 milyon 250 bin Euro ödeyeceği bonservisiyle kadrosuna katması halinde yıllık ücretinin 2.2 milyon Euro olacağı vurgulandı.
2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen başarılı futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi bu sezonun sonunda sona erecek. Transfermarkt verilerine göre Elneny'nin piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
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