GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo futbolu bırakacak mı? Galatasaray'a dönecek mi? Felipe Melo'dan transfer sözleri!
Süper Lig'de beklentileri karşılayamayan Galatasaray, ara transfer döneminde eksik mevkilere takviye yapmayı amaçlıyor. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo'nun adı sık sık sarı kırmızılı ekiple anılıyor. Palmeiras'taki sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan deneyimli futbolcu, Libertadores Kupası'nı kazandıkları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Peki, Felipe Melo Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte detaylar...
Galatasaray'ın gündemine gelen Felipe Melo'dan transfer açıklaması geldi. Brezilya Ligi ekibi Palmeiras'ta forma giyen deneyimli futbolcu, takımının Copa Libertadores'i kazandığı mücadelenin ardından ESPN'e yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu. Fotomaç'ın derlediği habere göre Felipe Melo'nun açıklamaları şu şekilde;
"BENİ KİMSE ARAMADI"
Transfer sorusuna cevap veren Felipe Melo, "Hangi takıma imza atacağımı merak ediyorlar. ancak beni kimse aramadı. 31 Aralık'a kadar sözleşmem var. Palmeiras veya herhangi bir takım beni aramazsa işsiz kalacağım." dedi.
"KİMSE ARAMAZSA ÇOCUKLARIMLA OYNARIM"
Öte yandan 38 yaşındaki futbolcu, "2 yıl daha futbol oynayacağım çünkü fiziksel olarak çok iyiyim. Beni kimse aramazsa çocuklarımla oynarım" ifadelerini kullandı.
Felipe Melo bu sezon Palmeiras formasıyla Brezilya Serie A ve Libertadores'te 32 maçta oynadı. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
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