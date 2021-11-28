28 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Y. Malatyaspor-G.Saray maçının VAR’ı belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak.

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