Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Maçta VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ