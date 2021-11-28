28 Kasım 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel Premier Lig devi Liverpool ile anlaştı!

Taffarel Avrupa devinde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 Giriş Tarihi: 28.11.2021

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve ardından kaleci antrenörlüğü görevi üstlenen Claudio Taffarel, İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un yolunu tuttu. 55 yaşındaki Brezilyalı antrenör, İngiliz devinde kaleci antrenörlüğü görevini sürdürecek.

Bir dönem Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü yapan ve ardından Brezilya Milli Takımı'na geçen Claudio Taffarel, Liverpool ile anlaştı.

55 yaşındaki efsane kaleci, milli takımda da çalıştırdığı Alisson Becker ile birlikte artık İngiliz ekibinde görev alacak.

Taffarel, 2011-2016 ve 2018-19 yıllarında arasında sarı-kırmızılılarda kaleci antrenörü olarak görev almıştı.

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