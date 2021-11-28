GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’da büyük tehlike! Fatih Terim’in yokluğunda...

Fahiş hatalar yapan hakemler ertesi hafta maç alırken teknik adamlara ceza yağıyor. Burada bir adaletsizlik var. Galatasaray, Süper Lig'de çok kritik bir virajda. 11 puan gerideki bir takımın geçmiş sezonlarda olduğu gibi 8 maçlık bir galibiyet serisine yine ihtiyacı var.



