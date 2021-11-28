GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da büyük tehlike! Fatih Terim'in yokluğunda...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup olan Galatasaray'da Miguel Crespo'nun uzatma dakikalarında attığı golden sonra kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 6 maçla cezalandırıldı. Sarı-kırmızılılar, Geçtiğimiz yıllarda da benzer cezalar alan tecrübeli teknik adamın yokluğunda oldukça zorlanıyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
Derbide tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, çift sarı kart cezası ile birlikte ligde 6 hafta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray, son 10 sezonda Terim'in tribünde olduğu 30 maçta sadece 13 galibiyet alırken, 10 beraberlik-7 yenilgi ile 41 puan kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 deviren Galatasaray'da gözler lige çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip Yeni Malatyaspor'a konuk olacak ancak Fatih Terim takımın başında yer alamayacak. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve maç sonu yaşanan olaylar sebebiyle 6 maç ceza alan Terim, uzun süre takımını yalnız bırakacak. Aslan, tecrübeli teknik adamın yokluğunda oldukça zorlanıyor.
Sırasıyla Yeni Malatya, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demir ve Antalyaspor maçlarında cezalı duruma düşen Fatih Terim için sarı-kırmızılı kulüp Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Tahkim, Galatasaray'ın başvurusunu geri çevirirse tecrübeli çalıştırıcı, devreyi kapatacak. İmparator'un yokluğunda Malatya deplasmanında takımı yardımcı antrenörler, Necati Ateş-Selçuk İnan ikilisi saha kenarından idare edecek.
LEVENT TÜZEMEN: SKANDAL KURAL DEĞİŞMELİ
Fatih Terim, vücut dilini iyi kullanan, kenarda oyuncuları ile iletişimini hiç bırakmayan bir teknik adam. Kulübede olmadığında oyuncular, kontrolü kaybediyor. Özellikle genç oyuncular, Terim'in ikazlarıyla aynı hatayı tekrarlamıyor.
1- Kırmızı kartla oyundan atılan oyuncu soyunma odasına girene kadar maç başlamıyor. Oyuncu kulübede oturamıyor.
Selçuk İnan, Terim'in vereceği direktifler doğrultusunda oyunu sürekli ayakta takip edip oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyarmalıdır. TFF'nin disiplin uygulamalarında ciddi çelişkiler var.
2- Oyundan atılan teknik adam olunca, soyunma odasına giderse ceza alıyor.
3- Maç içinde teknik adam oyundan atılırsa kurallar kulübenin arkasındaki tribüne çıkmasına izin veriyor.
4- Cezalı olduğu maçta teknik adama 'kulübenin arkasında görev yapamazsın, kendine başka yer bul' deniyor. Bu skandal kuralın değişmesi gerekiyor.
BÜLENT TİMURLENK: SELÇUK İNAN AYAKTA OLMALI!
Galatasaray'da Fatih Terim'in saha kenarındaki etkisini devam ettirebilecek yardımcısı yok; zaten Türk futbolunda da yok! Teknik direktörler ve futbolcular, Türkiye'de dibe vurmuş hakemlerin hataları yüzünden sürekli ceza alıyorlar.
Fahiş hatalar yapan hakemler ertesi hafta maç alırken teknik adamlara ceza yağıyor. Burada bir adaletsizlik var. Galatasaray, Süper Lig'de çok kritik bir virajda. 11 puan gerideki bir takımın geçmiş sezonlarda olduğu gibi 8 maçlık bir galibiyet serisine yine ihtiyacı var.
Deplasmanlarda bu kadar puan kaybetmişken şimdi Fatih Terim'siz böyle bir seri yakalayabilirler mi? Bu ancak bütün lig maçlarını UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio, Marsilya maçı kafası ile oynamalarına bağlı. Fatih Terim'in yokluğunda kenarda ayakta Selçuk İnan olmalı. Eski kaptan, önemli bir sınavdan geçecek.
SON TAKTİK OTOBÜSTE
Cezalı Fatih Terim, oyuncuları ile son kez takım otobüsünde görüşecek. Stada gidene kadar son konuşmasını yapacak olan deneyimli teknik adam, takımı yardımcılarına emanet edip ardından da kendisine ayrılan locada maçı takip edecek.
G.Saray ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Aslan bu maçlarda 5 kez kazanırken sarı-siyahlılar ise 2 galibiyet aldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti...
MALATYA'DA DEV DESTEK!
Aslan, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı son idmanla tamamladı. Metin Oktay Tesisleri'ndeki taktik çalışmanın ardından sarı-kırmızılı kafile Malatya'ya hareket etti. Galatasaray kafilesi, Malatya'da büyük coşkuyla karşılandı. (Sabah)
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