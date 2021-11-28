28 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı sonrası Muslera'dan hakem tepkisi! "Verilmeyen penaltı..."

Muslera’dan hakem tepkisi! Verilmeyen penaltı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası Muslera'dan hakem tepkisi geldi. Uruguaylı file bekçisi, "Verilmeyen bir penaltımız var. Geçen maça bakıyorsunuz. Mesut Özil'in golünden önce faul var, verilmeyen penaltı var. Bunları çok konuşmamak lazım ama konuşmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in vefatıyla ilgili konuşan Muslera "Futboldan daha önemli, bizi çok üzüntüye boğan bir haber aldık. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Nur içinde yatsın. Hep bizimle olan biriydi. Çok saygıdeğer biriydi. Hepimizin başı sağolsun. Bu haber bizi maçtan önce çok üzüntüye soktu." dedi.

Maçın adamının Ertaç Özbir olduğunu söyleyen Muslera "Öncelikle maçın adamını seçmeye çalışıyordunuz. Tartışması Ertaç! Çok iyiydi. Birçok pozisyonu kurtardı. Bize karşı genelde iyi oynuyor kendisi." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Urguaylı isim "Rakibimiz beklediğimiz şekilde defansif oynadı. Çok kalabalık defans yaptılar. İlk yarı iyi değildik. Değişikliklerle beraber toparladık, pozisyonlara girdik ama kaleciyi geçemedik. Biz pozisyonları gole çevirmeliydik, çeviremedik." dedi.

Muslera ayrıca "Verilmeyen bir penaltımız var. Stüdyoda Volkan var, Fenerbahçeli, benim arkadaşım, ona selam söylüyorum. Geçen maça bakıyorsunuz. Mesut Özil'in golünden önce faul var, verilmeyen penaltı var. Bunları çok konuşmamak lazım ama konuşmak zorunda kalıyoruz. İsteriz ki normal şekilde goller atalım ama verilmeyen kararlar nedeniyle çok yapabileceğimiz bir şey kalmıyor." diye konuştu.
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