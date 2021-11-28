Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı | CANLI (Yeni Malatyaspor Galatasaray canlı anlatım)
Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı ile çıkışa geçmek, Galatasaray ise Marsilya maçındaki iyi futbolu sürdürmek istiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'in 14. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ:
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Hadadi, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Hafes, Jospin, Mallan, Ndong, Adem Büyük, Mounir
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Babel, Diagne
📺 YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 28 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
👤 YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Yeni Malatyaspor - Galatasaray mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Samet Çavuş yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol.
GALATASARAY İLE YENİ MALATYASPOR LİGDE 9. RANDEVU
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan'ın 12 golüne, sarı-siyahlılar 6 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı 1-0, İstanbul'daki müsabakayı 3-1'lik skorla kazanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi