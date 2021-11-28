Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan'dan Malatyaspor maçı sonrası hakem tepkisi!
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılılarda, yardımcı antrenör Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu. İşte İnan'ın sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, Malatyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İŞTE SELÇUK İNAN'IN SÖZLERİ:
"Mustafa Cengiz bizim için büyük kayıp. Çok üzüldük maçtan önce. Allah rahmet eylesin.
Avrupa maçlarından sonra istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bizi oyundan daha çok üzen dış faktörler oluyor. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama iyi niyet hissetmediğim için konuşmak istiyorum.
Orta hakem önce golü veriyor. Ardından birden iptal ediyor. 4. hakeme sordum, o bilmiyor ama biz biliyoruz. Bugün VAR yoktu herhalde. Hakem önce golü veriyor ama VAR'ın çağırmadığını bildiği için iptal ediyor. 4. hakeme de söyledim, işgüzarlık yapıyor.
İstediğimiz performansı ortaya koyamadık o bizim sorumluluğumuz ama hakemlerle ilgili de büyük sıkıntımız var. İkinci sarı kart pozisyonu var, penaltı pozisyonunda Emre ayağına basamadı.
Çok pozisyona girdik ama kazanamadık. Üzgünüz."
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